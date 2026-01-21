真庭市役所 岡山県真庭市では、1726年に勃発した大規模な農民一揆「山中一揆」から300年の節目を迎えるにあたり、その歴史を伝承する演劇を5月17日に上演する予定です。参加する出演者やスタッフを3月13日まで募集しています。 演劇の台本・演出を手掛けるのは真庭市在住の映画監督・山崎樹一郎さんで、4月5日から5月10日までの間に、湯原ふれあいセンターで6回のワークショップを行う予定です。住所や性別、演