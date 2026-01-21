コペンハーゲンのDF鈴木淳之介がCLナポリ戦で圧巻プレーデンマーク1部コペンハーゲンのDF鈴木淳之介が現地時間1月20日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節のナポリ戦（1-1）に先発フル出場した。イタリア王者を相手に堂々たるパフォーマンスを披露し、ファンから「えぐい」「空中戦は無双」など称賛コメントが集まった。鈴木は4バックのセンターバックとして起用された。前半35分に退場者を出し、その直後に