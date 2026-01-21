イスラエルのネタニヤフ首相は21日、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」に参加すると発表しました。「平和評議会」は和平計画の第2段階の柱の1つで、アメリカのトランプ大統領がトップに就任し、ガザ地区の統治を担う「暫定委員会」を指揮するとしています。イスラエル首相府は21日、ネタニヤフ首相がトランプ氏からの招待を受け入れ、「平和評議会」に参加すると発表しました。しかし、ガザでのイスラム組織