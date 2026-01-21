RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、21日に東京・ダイバーシティ東京 プラザのフェスティバル広場にて、デビューシングル「Star Wish」のリリース記念イベントを開催した。【パフォーマンス写真】クールな表情でポーズを決めるSTARGROWSTARGLOWは、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生したグループで、昨年9月22日に配信リリースされたプレデビュー曲「Moonc