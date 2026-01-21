今シーズン最強・最長寒波が襲来し、関東でも神奈川・横浜市などで雪が観測されています。今回、列島各地で災害級の大雪に警戒が必要となっています。横浜市で雪が降り始めたのは正午ごろのことです。この時の横浜市の気温は4.5度。空から細かい雪がちらちらと舞い、駅前には、傘をさして歩く人の姿もありました。これから友達と遊ぶという女性は「初雪ですね、今年。ちょっとテンション上がってます」と話しました。列島には21日