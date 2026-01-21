山口県下関市（奥）と北九州市門司区に架かる関門橋＝2022年12月国土交通省は21日、山口県下関市と北九州市を新たに結ぶ「下関北九州道路」（約8キロ）の整備に向け、多額の財源確保策などを検討する有識者会議の設置を決めた。有料道路とした場合の料金水準も議論する。地元自治体などにも意見を聞き、夏ごろに基本方針をまとめる。道路は、主塔間の長さが国内最大の明石海峡大橋の約2キロに次ぐ約1.5キロの長大な橋を関門海