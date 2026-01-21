日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団の女子の旗手に、スノーボード・ハーフパイプの冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）を選んだと発表した。旗手は最多で２人（男女各１人）が務め、男子はすでにスピードスケートの森重航（２５）（オカモトグループ）の起用が決まっていた。冨田は２０２２年北京五輪で銅メダルを獲得し、今大会でも活躍が期待されている。