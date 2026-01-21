女優の浜辺美波（25）が20日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」に出演。年始の食あたりを振り返った。浜辺は「食あたり、しまして。8時間から10時間放置した海老天食べちゃって。生カキとかならわかるんですよ。海老天っていうのが悔しくて。衣シナシナでした」と苦笑いした。浜辺は2026年最初の投稿を4日午前10時38分にポスト。「明けましておめでとうございま食あたり!年始早々、食あたりかま