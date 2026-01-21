特殊詐欺で騙し取った金を不動産の購入費用としてマネーロンダリングした疑いで、中国籍の女3人が逮捕されました。廬・ロ（王ヘンに路）容疑者ら3人は2023年、仲間と共謀し、奈良県に住む男性（当時80代）に、「パソコンがウイルスに感染したのでハッカーに預金が盗まれる」などとうそを言い、現金約999万円をだまし取ったうえ、一部を不動産業者の口座に振り込んでマネーロンダリングした疑いなどが持たれています。廬（ろ）容疑