Â¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡ªÃæ¤Ë¤Ï°¦ÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÈÍÑ´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡Ö¤³¤ì·ë¹½¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×ÀµÄ¾¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎµßÀ¤¼ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¢£¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªREVLON/¥°¥í¥¦ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼ ÀÇ¹þ1,760±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë¥ì¥Õ゙¥í¥ó¸ø¼°(@revlonjapan)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹ÆºÙ¤ä¤«¤Êµ±¤­¤Ç¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥­¥Ã