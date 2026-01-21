国土交通省や高速道路各社は21日午後、北陸地方で大雪になる可能性があり、交通障害を防ぐため、新潟県内では北陸道や関越道などの高速道路と国道8号、17号などの国道で、21日午後8時から同時に予防的通行止めを行うと発表しました。通行止めを行う新潟県内の区間は以下の通りです。【高速道路】北陸自動車道三条燕インター～朝日インター（富山）関越自動車道六日町インター～長岡ジャンクショ