Hi-Fi Un!cornが、メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』を3月25日にリリースする。 （関連：PSYの“びしょ濡れライブ”からK-POPアニメ映画の旋風まで――韓国トレンドレポート 2025年7月号） 今作には、TBSで放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』挿入歌としてGRe4N BOYZが楽曲提供した「SUPER DUPER」をはじめ、メジャー1stシングル「Beat it Beat it」、2ndシングル「Teenage Blue」など、