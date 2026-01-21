板歯目が、2026年最初のリリースとなる新曲「心底心中したい」を本日1月21日に配信リリースした。 （関連：離婚伝説、チョーキューメイ、エイハブ、板歯目、Luli Lee……リアルサウンド編集部がいま気になるアーティスト） メンバーの千乂詞音が約3年ぶりに作詞を手掛けた本楽曲には、聴き手に投げかけるような言葉や前向きな印象を受けるキーワードが散りばめられており、