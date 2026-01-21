ジュビロ磐田は21日、名古屋グランパスから期限付き移籍加入中のMF倍井謙について、期限付き移籍契約を両クラブ合意の上で解除したことを発表した。今月5日に両クラブから期限付き移籍期間の延長が発表された倍井。しかし、海外クラブへの移籍に向けた準備のため、延長発表から16日後という異例のタイミングで期限付き移籍契約が解除されることとなった。倍井は2001年4月4日生まれの現在24歳で、ジュニアユース年代から名古