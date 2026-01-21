県知事選挙と同じ来月8日に投開票が行われる衆議院選挙。 急ピッチで準備が進められています。 長崎市で21日から投票用紙の印刷が始まりました。 長崎市の印刷所で始まったのは衆議院選挙と国民審査の投票用紙の印刷です。 23日までの3日間で小選挙区や比例代表など、あわせて約360万枚を印刷する予定です。 県選挙管理委員会の職員が、汚れや文字のかすれがないかなどを確認しました。 23日、衆議院を解散する方