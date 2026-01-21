カープのキャンプインまで１０日を切っています。２１日は床田寛樹投手が自主トレを公開しました。マツダスタジアム屋内練習場で自主トレーニングを公開した床田寛樹投手。２０２５シーズンは９勝１２敗。２０２０年以来の負け越しでした。床田投手自身も夏場以降の勝負所を課題にあげています。２１日はダッシュで下半身を動かした後、キャッチボールを行いました。感触を確かめるようにボー