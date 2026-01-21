近畿でも大雪の可能性があるためＪＲ西日本は一部の路線で２２日の始発から計画運休を実施します。ＪＲ西日本は大雪が見込まれるとして、北陸線の長浜〜敦賀駅間や湖西線の近江舞子〜近江塩津駅間、加古川線の西脇市〜谷川駅間など滋賀・京都・兵庫県の一部区間で、２２日の始発から終日運転を取りやめると発表しました。さらに、大阪・京都〜敦賀を走る「サンダーバード」など特急列車１５５本の運転を取りやめるということ