2025年の夏、姶良市の中学校について「トイレの入口に扉がないこと」を疑問視する声が寄せられました。番組で取り上げたところ姶良市教育委員会が改修工事を行うことが決まりました。早ければ今度の春休みに行われる見通しです。（姉）「廊下を通った時に、すぐ見える感じになっている。やばいよね…」子どもたちが訴えたのは中学校のトイレについて。扉が無く外から見えるためプライバシーが守られてないというのです。