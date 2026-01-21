カープの新井貴浩監督が、現役時代から続ける護摩行に挑みました。和歌山県の高野山です。就任４年目を迎える新井監督が護摩行に挑みました。■広島東洋カープ新井貴浩 監督「昨年すごく悔しかったので、今年絶対やってやるぞと思いながら護摩行しました」願うは８年ぶりのリーグ制覇です。最大で２メートルを超える火柱と向き合いながら、約２時間。今年で２２回目となる精神修行をやり遂げまし