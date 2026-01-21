21日の県内は、20日より4～5℃ほど気温が下がり、各地で真冬の寒さとなりました。鹿児島市の天文館ではダウンジャケットや厚手のコートに身を包みマフラーを巻いて寒さをしのぐ人の姿が見られました。 (街の人)「Qこの気温いかがですか？急に寒くなったので、ちょっと着る服も迷います。また雪が降るのかなって、不安ですね」22日はさらに寒さが強まり、山沿いを中心に雪の降る恐れもあります。22日の鹿児島