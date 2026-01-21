維新を離党した衆議院議員が国民民主党からの出馬を表明です。衆議院和歌山１区で国民民主党からの出馬を表明したのは林佑美衆院議員（４４）です。林議員は２０２４年の衆院選で日本維新の会から出馬。自民党の新人候補に敗れ、比例で復活当選しましたが、「維新の和歌山県総支部の運営が公正に行われていない」などとして、去年１０月に離党していました。（国民民主党から出馬表明林佑美衆院議員）「生活者重視の政策