人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）礼儀作法や品格が運を左右しそう。紳士・淑女として振る舞って。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）家族に対して反感を持ちそう。家の中で孤立しないように。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）孤独日。で