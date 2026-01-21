8月の巨人戦での一球が三嶋に現状を突きつけた(C)産経新聞社■現役に終止符昨年オフ、DeNAから来季の構想外を告げられた三嶋一輝。突然突きつけられた現実に、すぐ答えを出せたわけではなかった。胸の奥には、消えない思いがあった。「まだ投げられる」現役続行への強いこだわりを胸に、年明けまで自らの進む道を模索し続けた。そして背番号と同じ17日、三嶋は自らの意思で引退を発表。13年間にわたるプロ野球人生に、ひとつの