住宅の浴槽で見つかった遺体は５３歳の住人の男性でした。１月１９日、大阪市西淀川区中島にある住宅で、浴槽の中から全裸の男性の遺体が見つかった事件で、警察は遺体はこの家に住む職業不詳の森山修次さん（５３）と発表しました。司法解剖の結果、死因は「窒息死」だったということです。警察によりますと、遺体の状況などから森山さんは、去年の１１月３０日ごろに死亡したとみられ、何者かに身体を押さえつけられて溺