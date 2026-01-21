DOMOTOの堂本光一が21日、都内で行われた『劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場。タイトルにちなみ「転生したら何になりたいか？」という質問に、堂本らしく回答した。【写真】堂本光一は大きな口を開け…驚くキャスト陣堂本は「生まれ変わってもまた“自分”と言える人生を送りたいなと、願望を込めて言わせていただきます。でもそうやってカッコつけているだけな