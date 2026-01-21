お笑いタレントのヒロシ（53）が、大きなアロワナが印象的な広々とした自宅を披露し、反響が寄せられている。【映像】アロワナが泳ぐヒロシの自宅（複数カット）友人にDIYしてもらったという自宅を、これまでもInstagramでたびたび公開してきたヒロシ。タレント・所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージしたベランダなどを披露し、「秘密基地感がカッコいい」「ホテルみたいです」と話題にな