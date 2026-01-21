衆議院選挙が2月8日に行われることで、政府の来年度予算の年度内の成立が難しくなっています。 【写真を見る】衆議院選挙で揺れる給食無償化熊本市「4月から実現へ全力」も…カギ握る2月議会と国の動向 そうした中、熊本市で気になるのが「小中学校の給食費無償化」です。 今年4月からを目指していますが、先月（2025年12月）、熊本市の大西市長は「国からの支援がないと難しい」と話していました。 市長に現状を聞きました