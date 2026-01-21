裁判のやり直し＝再審制度について、法制審で見直し案が示されたことを受けて、袴田巌さんの姉らが反対する声明を発表しました。再審制度を議論する法制審議会の部会で20日、証拠開示の範囲の拡大について、「再審請求理由に関連するもの」とするなどの見直し案が示されました。2024年、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんらは21日に会見を開き、見直し案について「残念ながら、こちらが思うようにはいかなかった」と