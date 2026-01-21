日本維新の会の記者会見で、衆院選のポスターとともに写真に納まる（左から）斎藤政調会長、中司幹事長、藤田共同代表、高木総務会長＝21日午後、国会日本維新の会は21日、衆院選の公約を発表した。政治改革では1割を目標とした衆院議員定数削減法案を次期国会で成立させると掲げた。企業・団体献金の見直しに向けた法案提出も明記。安全保障政策では、「専守防衛」の定義のうち、防衛力行使の態様を自衛のための「必要最小限」