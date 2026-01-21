対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」の大学入学共通テストの成績は９科目で満点――そんな実験結果をＡＩベンチャーのライフプロンプト（東京）が公表した。１５科目について解答させ、得点率は９６・９％だった。同社は２０２３年から毎年、生成ＡＩに問題を解かせている。今回はチャットＧＰＴの最新モデルとグーグルの「ジェミニ」、ＡＩ新興企業アンソロピックの「クロード」の三つの生成ＡＩに、問題文の画