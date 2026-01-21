プロ野球・中日は20日、金丸夢斗投手が高知市でカブスの今永昇太投手らと自主トレを行う様子を公式インスタグラムにて公開しました。2024年ドラフト1位で中日に入団した金丸投手。ルーキーイヤーとなった昨季は、15試合に先発し2勝6敗、防御率2.61の成績を残しました。そして今回、公開されたのは金丸投手のピッチング練習中のフォトや映像。金丸投手は今永投手が見守るなかで力強いピッチングを披露しています。また一緒に自主ト