相模川水系の貯水量低下を受け、取水量を増やしている酒匂川の飯泉取水堰＝２０日、神奈川県小田原市神奈川県内の相模川水系の三つのダム（相模ダム、城山ダム、宮ケ瀬ダム）の貯水率が５０％を下回り、宮ケ瀬ダムが運用を開始した２００１年以降の冬場としては最低となっていることが分かった。昨秋から続く記録的な少雨の影響で、県は「今のところ特段の節水を求める状況ではないが、水は限りある資源なので大切に使用を」と呼