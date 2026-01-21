松竹は21日、歌舞伎俳優中村鶴松（30）が出演予定だった「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）の休演と、初代舞鶴（まいづる）の襲名の見送りを発表した。発表を受け、歌舞伎公式総合サイト「歌舞伎美人（びと）」の公演情報のページからは、鶴松も掲載されていた「猿若祭−」の役者の写真入りチラシが削除された。写真なしで「Now Printing」の画像となっている。鶴松は、襲名狂言（演目）の「雨乞狐」などに出演