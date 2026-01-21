円より子衆院議員（７８）が２１日、都内で記者会見を開き、中道改革連合に入党したことを報告。円氏は前回の衆院選で国民民主党公認で当選していたが、２７日公示、２月８日投開票予定の衆院選では中道の公認で出馬したい意向だ。円氏によると、１８日に国民民主党サイドから公認が出ないことを伝えられたという。「（国民民主党の東京）都連が挙げた理由は、地元の都議と区議か推挙がないとのことでした」と説明。また、党本