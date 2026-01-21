訴訟のため訪英中のヘンリー王子が、デーリー・メール紙などの発行元であるアソシエイテッド・ニュースペーパーズ・リミテッド（ＡＮＬ）との裁判の２日目に臨んだ。弁護士らは同社が私立探偵を雇うなど「極めて侵入的」であったと主張した。英紙ミラーが２１日、報じた。ロンドンの高等法院で行われた裁判の２日目（２０日）にヘンリー王子の弁護士デビッド・シャーボーン氏は、２００１年から２０１３年の間に書かれた記事は