ノルディックスキーＷ杯ジャンプ女子個人第２０戦（２１日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ、ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）、２月のミラノ・コルティナ五輪で４大会連続代表入りの高梨沙羅（２９＝クラレ）は２０６・８点で９位だった。今季のＷ杯最高成績が４位の高梨は、２０日の第１９戦で計１８１・１点で１０位。この日は、予選を８位で通過し、決勝１本目を９３・５メートルの１０７・３点で４位発進。２本目は