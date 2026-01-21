anan2480号のテーマは、「冬の癒し旅へ。2026」。日本各地の温泉の名所で癒される旅を紹介する特集です。今回私が担当したのは静岡県・下田市。熱々の温泉が湧き、黒船来航の地としても歴史ある海の町に、いま新たな魅力が生まれています。夏の旅行のイメージの強い下田ですが、冬旅だって魅力的！ グルメを中心に、今回の見どころをご紹介します。伊豆半島の南側に位置する下田。東京駅から直通の観光列車・サフィール踊り子号の