児島警察署 岡山県倉敷市の建設会社に架空の工事請負代金を支払わせて損害を与えたとして、児島警察署は21日、この会社の元役員の男ら3人を会社法違反の特別背任の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、住居不定の会社役員の男A(51)と、仙台市の会社役員の男B(48)、住居不定の会社員の男C(57)の3人です。 警察によりますと、3人は共謀して、当時Aが役員を務めていた倉敷市の建設会社から、Bが役員、Cが実質的な経営者を