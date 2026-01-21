詐欺や横領の罪に問われている元占い師の女の初公判が福岡地方裁判所で開かれ、女は起訴内容を認めるかどうか「留保」しました。この日、女は5度目の逮捕となりました。 起訴状などによりますと、住居不定・無職の元占い師、春山こと田斉法子被告(51)は、2018年から2023年にかけて、架空の投資話などで福岡市内の男女3人から合わせて現金1億800万円をだまし取った詐欺などの罪に問われています。 21日に開かれた初公判で、田