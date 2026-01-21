ブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」新商品発表会が２１日、都内で開催され、国内男子ツアー４勝の堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、同３勝の木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）、同１勝の清水大成（ロピア）が出席した。今季は国内男子ツアー通算２０勝の石川遼（カシオ）が米下部ツアー、昨季賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）が欧州ツアーに挑戦。国内ツアーは試合数が減少し、人気が