自民党は衆議院選挙に向け、第一次の公認候補284人を発表しました。高市首相「新たな政策もしっかりと訴えながら、みんなで戦ってまいりたいと思います」自民党は、選挙対策本部会議を開き、第一次公認として、小選挙区と単独比例の公認候補者284人の名簿を発表しました。政治資金収支報告書のいわゆる裏金問題をめぐり不記載のあった旧安倍派の幹部らも今回は公認し、小選挙区と比例代表の重複立候補も認める方針です。一方、自民