日本プロ野球選手会の森忠仁事務局長（６３）が２１日、都内で行われたＮＰＢとの事務折衝後に取材に応じ、阪神の藤川球児監督が提言した新人合同自主トレ検証について、２月のキャンプ期間中に１２球団にヒアリングを行う意向を示した。２０日に行われた１２球団監督会議後に藤川監督が、阪神のドラフト１位・立石（創価大）が合同自主トレ中に右足肉離れを発症したことを受け、森事務局長に直電して、合同自主トレのあり方に