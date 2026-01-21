「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日開幕、尼崎）鎌倉涼（３７）＝大阪・１００期・Ａ１級＝が前検タイムトップタイの６秒６１を叩き出した。「ペラはまだ見てないが、下がることはないし、悪くなさそう。班での比較も悪くなかった」と感触はまずまずだ。今年の走り始めとなった多摩川でのヴィーナスシリーズでは、１走目に接触による転覆で足を痛めて帰郷。ただ、ケガの具合を聞くと「もう大丈夫ですよ」とニ