J3のFC大阪が21日、大阪市内で新体制発表会を行い、新加入した17選手のうち16人をお披露目した。履正社高から加入したMF鳥山陽斗（ひろと）は全国選手権大阪決勝で25メートルの同点ミドル弾を突き刺した評判の17歳。履正社高からそのままJクラブ入りした日本代表FW町野修斗（ボルシアMG）に続く思いを胸に戦う。「自分の中では大学に行って…というのもありましたが、縁あってFC大阪に声をかけてもらった。大学に行っても必ず