公益財団法人全日本スキー連盟は21日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・男子ハーフパイプ代表の平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）がワールドカップで負傷するも4回目となる五輪出場へ向け治療中と発表した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催18日にスイスで行われたワールドカップ・ハーフパイプ第5戦で決勝の1回目に空中でバランスを崩し、そのまま顔面から落下するアクシデント。