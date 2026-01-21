「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日開幕、尼崎）山崎郡（３６）＝大阪・１１２期・Ａ１＝が尼崎で躍動する。手にした２９号機は、２連対率が３０％と実績自体は乏しいが、特訓ではスロー、ダッシュともにスタートの精度はバッチリ。「握り込みは悪くないし、スタートも届きますね」と及第点の評価を与えた。当地は２０２４年２月のＧ１・近畿地区選手権を含め、Ｖ３を誇るドル箱水面。「何かいつもの尼崎の感じ