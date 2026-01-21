教員のグループが女子児童などを盗撮し、画像をSNSで共有していた事件で、グループのメンバーに盗撮動画を売っていたとみられる茨城県の中学校教員が逮捕・起訴されていたことが分かりました。この事件は名古屋市の小学校元教諭・森山勇二被告（42）が開設したグループチャットで教員らが女子児童の盗撮画像などを共有していたもので、愛知県警はグループに参加していた7人の教員全員を逮捕したと明らかにしています。捜査の過程で