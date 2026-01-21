「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日開幕、尼崎）真冬の尼崎ボートを舞台に、昨年のボートレースを盛り上げた強豪４８人が集結。一戦必勝の超短期決戦が２２日から開幕する。前検は、気温は平年より大幅に下がり、真冬のコンディションで行われた。２連対率は４７％を誇るエース格の９号機は森高一真（香川）が引き当てた。前検の手応えは「そのままで行って、回転が足りていなかったね」とやや不満が残る内容だ