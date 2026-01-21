2026年に還暦を迎える豪華アーティストたちが、それぞれ赤色を取り入れ大集結です。渡辺美里さん（59）：ワンポイントどこでもいいので赤をというふうにドレスコードがありましたので、“まきまき”で行こうかなと思って…。早見優さん（59）：必死にクローゼットを探して、唯一の赤の入っていたトップスだったので、意外と最近赤着てないんだなと思って着ました。早見優さんや小泉今日子さん、斉藤和義さんら、1966年生まれのアー