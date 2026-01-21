Levi’sの名作デニムジャケット、Type 3（サード）をベースにした新作がURBAN RESEARCH各店およびオンラインストアに登場します♡90年代のレトロなカットを採用しつつ、コンパクトで現代的なシルエットに仕上げた「Levi’s EXCLUSIVE 90S TRUCKER」。ミッドオンスの綿100％デニムは季節を問わず活躍し、着込むほどに体に馴染む質感も魅力です。春のワードローブにひとつは持っておきたい万能ジャケッ